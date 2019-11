Stravični snimci, vatra guta sve pred sobom: Troje nestalo, 35 povrijeđeno u požarima

Više od 100 kuća je uništeno u požarima koji pogadjaju delove zemlje pogodjene sušom, javio je AP.

Vatrogasci se bore sa više od 90 požara širom Novog Južnog Velsa, saopštili su zvaničnici.

Crews were working to contain dozens of fires that broke out along the coast of New South Wales, Australia, November 8. There were 82 active fires in New South Wales, including 45 blazes that were not yet contained. #WeatherBug #KnowBefore pic.twitter.com/Zz7MklTwdi

— WeatherBug (@WeatherBug) November 8, 2019