Stravični prizori: Nova eksplozija u Bejrutu, četvoro poginulo, 50 povrijeđeno

Ljudi koji žive u blizini mjesta nesreće kazali su da je vlasnik skladišta u tom prostoru držao dizel benzin zbog generatora

Kako javlja libanska televizija "Al-Jadid", do nesreće je došlo u gusto naseljenoj četvrti Tariq Jadid.

Poslije eksplozije, izbio je veliki požar, a na licu mjesta su brzo stigle vatrogasne ekipe kako bi obuzdale vatrenu stihiju.

Pripadnici Vojske Libana i volonteri civilne odbrane evakuišu ljude iz obližnjih zgrada.

BREAKING -- Reports of an explosion in "Tariq el jadidah" in Beirut. According to initial reports, a fuel tank has blown up. pic.twitter.com/WmwW1C2jaq

