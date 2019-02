Stravična priznanja serijskih ubica, bez milosti i pokajanja

Sama ideja da postoje serijski ubice, ljudi koji su hladnokrvno ubijali druge ljude i uživali u tome dovoljna je da vas uhvati jeza, ali neke stvari koje su govorili prepasće vas još i više.

BuzzFeed skupio je najjezivija priznanja serijskih ubica od kojih će vam se slediti krv u venama.

Ted Bandi: Jedan od najpoznatijih serijskih ubica u historiji, Ted Bandi, priznao je ubistvo čak 30 žena, a u svom posljednjem intervjuu, dan prije nego što su ga smaknuli, rekao je lijekaru da se serijski ubice ne razlikuju od prosječnih osoba.

– Mi smo vaši sinovi, vaši muževi, svi mi smo odrasli u normalnim porodicama – rekao je Ted tom prilikom.

Džozef DiEndželo: Poznat kao Golden State Killer, silovao je i ubio 13 ljudi, a počinio je i stotinak provala u Kaliforniji.

– Ti ćeš zauvijek biti u tišini, a ja ću nestati u tami – rekao je jednoj od svojih žrtava.

Albert Fiš: Ubica s nadimcima Vukodlak Astoriji i Bruklinski vampir silovao je, ubio i pojeo troje djece u Njujorku, a u pismu porodici jedne od žrtava napisao je da mu je trebalo devet dana da je pojede do kraja.

– Kad mi je sjela u krilo, odlučio sam da ću je pojesti – napisao je između ostalog.

Ričard Kulinski: Dokazana su mu ubistva šest ljudi, a osumnjičen je za još mnoga. U jednom je intervjuu opisao što je rekao muškarcu koji ga je molio za milost i zazivao boga.

– Rekao sam mu da može dobiti pola sata da se pomoli i ako mu Bog može pomoći neka mu pomogne. Ali, Bog nikad nije došao – rekao je.

Lorenc Singlton: Osumnjičen je za ubistva desetak žena, ali na sudu se našao zbog napada na 15-godišnju Meri Vinsent. Nju je silovao i odsjekao joj obje ruke pa je gurnuo s litice, ali uspjela je preživjeti i svjedočiti protiv njega.

– Makar mi to bilo zadnje u životu, dovršiću posao – rekao joj je odlazeći iz sudnice.

Meri Bel: Kad joj je bilo samo 10 godina, Meri Bel ubila je dvojicu dječaka. Nakon hapšenja je rekla policiji da “voli povrjeđivati ljude”.

H. H. Holms: Ljekar s kraja 19. vijeka priznao je ubistva 27 ljudi.

– Rođen sam s đavolom u sebi. Nisam mogao promijeniti činjenicu da sam ubica ništa više nego što se pjesnik može zaustaviti kad ga ponese inspiracija – rekao je policiji nakon hapšenja.

Karl Panzram: Priznao je ubistvo 21 osobe i hrpu drugih zločina poput provala, paleža i sodomije.

– Nemam savjest pa me to ni najmanje ne brine. Mrzim cijelu prokletu ljudsku rasu, a u to uključujem i sebe – napisao je.

Ejlen Vurnos: Ejlenje bila prostitutka koja je ubijala svoje klijente. Nakon što je priznala ubistva sedmorice muškaraca.

– Želim da svi znaju da sam hladnokrvno ubila ove muškarce jer dugo mrzim ljude. Ja sam serijski ubica – rekla je.

Ričard Ramirez: Poznat kao Noćni vrebač, Ramirez je ubio 14 osoba, zbog čega je osuđen na smrtnu kaznu.

– Jaka stvar. Smrt dolazi s teritorijom. Vidimo se u Diznilendu – rekao je prije izvršenja smrtne kazne.

Piter Kurten: Njemački serijski ubica poznat pod nadimkom “vampir iz Dizeldorfa” bio je opsjednut krvlju. Prije izvršenja smrtne kazne pitao je svog krvnika hoće li moći čuti kako mu ističe krv.

– Kad mi odrubite glavu, hoću li barem na trenutak moći čuti krv kako mi šiklja iz vrata? To bi mi bilo najveće zadovoljstvo – izjavio je, piše Avaz.