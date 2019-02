Stravična ispovijest bivše časne sestre, sveštenik je silovao dok je imala sedam godina

Meri Dispenca iz Rima, bivša časna sestra, otkrila je u ispovijesti za N1 kako je postala žrtva svešteničkog zlostavljanja.

"Moja priča je da sam sa sedam godina silovana od strane sveštenika, to mu je bila prva župa nakon izlaska iz sjemeništa. Selio se iz župe u župu sljedećih 40 godina. Bila sam jedan dan u školskoj dvorani, moja majka je radila u župnom dvoru. Dvorana je bila tamna, sveštenik je na projektoru puštao film. Pitao me hoću li mu sjesti u krilo. Pristala sam jer sam učila da je on Bog. Bila sam zaokupljena projektorom, a on je gurnuo svoju ruku u moje gaćice i prste u vaginu. Svjetlo u meni se ugasilo. Ne znam koliko je to trajalo, pet, deset ili dvije minute, imalo je isti učinak. On je otišao, ja sam oprala ruke u malom zahodu i u tom sam toaletu ostavila dijete u sebi, prepolovila sam se i nisam se toga sjećala dok ga nisam ponovno vidjela u sedmom razredu. Morala sam ići kod njega da mi da pomazanje u sklopu svete tajne pričešća. Pogledala sam ga i doživjela sam trenutak u kojem sam sama sebi rekla: To je čovjek koji me silovao, sada sam imala riječi i mrzila sam jer sam morala ići kod njega da primim pričest", ispričala je Dispenca za N1.

Meri Dispenca dodaje da je tek u 52. godini progovorila o tom strašnom danu.

"Nastavila sam da radim u Crkvi, postala časna. I nisam se htjela toga da se sjećam jer sam znala ako se s time suočim da ću izgubiti nešto što volim, a voljela sam Crkvu. Ali s 52 godine sam valjda bila dovoljno hrabra da kažem, i to je bilo na radionici o seksualnom zlostavljanju sveštenstva. Probudila sam se i rekla to se meni dogodilo i moram nešto učiniti. U međuvremenu sam se suočila sa zlostavljačem,ali on nije snosio nikakve ozbiljnije posljedice. Zato sam na ovom sumitu htjela čuti što ćemo sa sveštenicima predatorima koji su sada u Crkvi, a ima ih puno. Možete naći njihova imena na bishop-accountability.org, imam popis biskupa koji su optuženi za prikrivanje i/ili zlostavljanje. Ti ljudi moraju das nose ozbiljne posljedice, ne mogu da nastave da čine zlo djeci, a Papa govori – obećavam vam da ćemo nešto napraviti čim se dogodi sljedeći slučaj. Ali što je s tvojom braćom koja su danas ovdje i koji su krivi?" pita se Meri.

Ona dodaje da Papa krivo zaključuje da je pedofilija u Crkvi prisutna jer je prisutna u cijelom svijetu.

"To je velika greška jer sveštenici se obvezuju na čistoću i celibat i žele tako živjeti. Ali Crkva ima svojih problema u pogledu kulture tajne, prikrivanja, genealogije zlostavljanja koja se prenosi s generacije na generaciju sveštenika. njihova se kultura mora preispitati, a ne samo reći dio smo veće kulture u kojoj je seksualno zlostavljanje djece prevalentni problem pa će tako biti i sa sveštenostvom. To je velika greška" navodi Dispenca.