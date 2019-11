Stravična ispovijesti tinejdžerke: Otac je silovao četiri puta dnevno, monstrumu smanjena kazna

Šenon Klifton 19-godišnjakinja iz engleskog Derbija, nakon svega što je preživjela, užasnuta je novom informacijom koja je stigla. Njen mučitelj dobio je smanjenje kazne zatvora od pet godina. Ona je preživjela bolesno seksualno zlostavljanje oca monstruma, već od šeste godine života. Sve je trajalo skoro osam godina, a silovana je nekad i četiri puta dnevno, prenosi Derbyshire Live.

U periodu od 13 godina Šenon je rodila njegovo dijete, koje je potom usvojeno, a ona danas kaže da u budućnosti želi imati kontakt sa djetetom.

Kazna zatvora

Binmen Klifton osuđen je na 15 godina zatvora, ali Šenon je saznala da mu je kazna smanjena na deset godina. Šenon sada živi normalnim životom i kaže da želi pobjeći iz Derbija prije nego što čudovište bude pušteno iz zatvora.

Kao djevojčica, u dobi od pet godina, otišla je živjeti sa ocem kada su se roditelji rastali.

– U početku je bio lijep život, ali počeo je sa zlostavljanjem. Vratila bih se kući iz škole i on me počeo udarati. Na kraju sam se navikla na to. Kasnije je postalo seksualno. Kada sama bila mlađa, bilo je samo jednom ili dva puta, tu i tamo, ali tada je počelo svaki dan, a zatim i nekoliko puta dnevno. Shvatila sam šta je seks tek kada sam imala devet godina i učili smo o tome u školi – rekla je Šenon.

Kaže da je od učiteljice na času čula da ih niko ne smije dirati po određenim mjestima i bila je šokirana jer je shvatila da to njoj radi njen otac. Šenon je ispričala da ju je otac tretirao kao svoju ženu. Redovno ju je molio da očisti kuću i pripremi mu večeru od devete godine. Kada je imala 11 godina, primijetila je da joj se tijelo počinje mijenjati i shvatila je da je trudna.

– Jedno vrijeme nisam mu rekla. Ali, kad sam mu konačno rekla, pretukao me. Bilo je zaista zbunjujuće. Bila sam dijete koje nosi dijete – naglasila je.

Tada je izgubila dijete, ali je ostala trudna ponovo 2012. godine. Opet je imala pobačaj.

Znao obećati

Ona se u to vrijeme požalila učiteljici i socijalnom radniku da joj je otac slomio nos.

– Odveli su me na jednu noć, a onda su me slijedećeg dana vratili njemu. Nisu ništa učinili oko toga, pa sam pomislila da nema smisla ljudima ništa govoriti. Bila sam previše uplašena – priča Šenon.

Ona je svjedočila da je bila izložena silovanju i van kuće, u jednom trenutku pokušala se i suprotstaviti, čak je otac monstrum znao obećati da se to više neće događati, ali se ponavljalo, a ona se, jednostavno, predala i mislila je da to nikad neće proći.

Treća trudnoća stigla je 2013. godine, zlostavljanje nije prestajalo, a nastavnici su primijetili sedmicu prije nego što se porodila. Sve je prijavljeno policiji. Binmen je pobjegao, a kasnije je uhvaćen i osuđen.

– Iako je radio sve što je radio, on je bio jedina osoba sa kojom sam odrastala. Bio je sve što sam imala, ali oduzeo mi je djetinjstvo. Sada se bojim da me opet ne povrijedi kada izađe – naglasila je Šenon.

Ona je danas student forenzičke psihologije i planira do kraja godine objaviti knjigu “Čudovište koje sam voljela”. Uskoro se želi odseliti u inostranstvo.