Stravičan tornado odnio 19 života: Zgrade sravnjene sa zemljom!

Portparolka Agencije za hitne slučajeve u Tenesiju saopštila je da je broj poginulih porastao na 19, javlja AP.

Tornado je najprije primjećen sjeverozapadno od centra Nešvila, a zatim je devastirao više dijelova grada.

Komadi metala i stabla su svuda po ulicama, a najmanje dva stambena bloka su ostala bez prozora, javlja CNN.

Dramatičan snimak iz unutrašnjosti tornada napravio se novinar CBS-a koji se u trenutku udara na zgradu televizije zatekao pored prozora i telefonom se uključio uživo.

Portparolka Agencije za hitne slučajeve je porvrdila da je pogođen i aerodrom.

WATCH: Reporter describes the harrowing moment a tornado hits CBS affiliate WTVF in Nashville. "This is the inside of the tornado right now." https://t.co/0cgp7ZMhzQ pic.twitter.com/DXUrqNvPMv

— CBS News (@CBSNews) March 3, 2020