Strava u kući bivšeg ljekara: Pronađeno više od 2.000 fetusa

Porodica dr Ulriha Klopfera otkrila je posmrtne ostatke dok je sortirala njegove stvari nakon njegove smrti 3. septembra.

Dr Klopfer je imao kliniku u Južnom Bendu u Indijani, koja je zatvorena nakon što mu je oduzeta licenca 2016. godine.

On je bio optužen da nije prijavio vlastima abortus koji su izvršili na 13-godišnjoj djevojčici.

#BREAKING: The Will County Sheriff’s office in Illinois is conducting an investigation after finding more than 2,000 fetuses at the home of former South Bend abortion doctor Dr. Ulrich Klopfer. pic.twitter.com/ONWBfkba6n

— Max Lewis (@MaxLewisTV) September 14, 2019