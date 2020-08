Prema navodima svjetskih medija, i dalje nije poznato šta je uzrokovalo eksploziju, a na snimcima se vidi kako se oblak u vidu pečurke diže iznad mjesta nesreće.

BBC piše da je velika eksplozija pogodila je libanonsku prestonicu, uoči presude za ubistvo bivšeg premijera Rafika Haririja 2005. godine.

Izvještaji kažu da je eksplozija bila u lučkoj oblasti grada, Vlasti se plaše mnogih žrtava.

Ministarstvo zdravlja saopštio je da su bolnice u pripavnosti da prime ranjene, a lokalni mediji kažu da je veliki broj ljudi povrijeđen, mada i dalje nema informacija o eventualnim žrtvama.

Lokalni mediji pokazali su ljude zarobljene ispod ruševina. Svjedok je prvu eksploziju opisao kao zaglušujuću.

DEVELOPING:

Explosion in #Beirut from another angle. The cause of the blast is unknown, but video footage captured the devastation wreaked on the city.

MORE: https://t.co/k001zUvFum pic.twitter.com/zXSQIvcxpY

— RT (@RT_com) August 4, 2020