Štraheova partija protiv gašenja imena i nadležnosti Srpske

Kandidat Slobodarske partije Austrije za Evropski parlament Konstantin Dobrilović poručio je da će se, ukoliko dobije glasove na izborima, baviti pitanjima jugoistočne Evrope i Srbije, te istakao da njegova stranka poštuje integritet BiH sa dvije jedinice i protivi se gašenju nadležnosti ili imena Republika Srpska.

Dobrilović je za Sputnjik rekao da je to zapečaćeno Dejtonskim sporazumom i da ne treba mijenjati stvari i otvarati "nove Pandorine kutije".

On je podsjetio i na dobre odnose koje Slobodarska partija ima sa Republikom Srpskom i predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom.

Dobrilović naveo da će se, osim pitanjima jugoistočne Evrope i Srbije, baviti i odnosima sa Ruskom Federacijom.

"Rusija je prirodni partner Austrije. Fatalna je greška EU kad je uvela sankcije Rusiji. Mi želimo i trudimo se da sa evropskim partnerima dođemo do koncenzusa da se te sankcije ukinu", poručio je Dobrilović, sa kojim je na listi Slobodarske partije Austrije za Evropski parlament i Vesna Šuster.

Dobrilović je ukazao da Slobodarska partija, koji važe za prijatelje Srba, kao manjinski partner vladajućoj partiji austrijskog kancelara Sebastijana Kurca nije mogla da ispromoviše povlačenje priznanja Kosova, ali da to ne znači da se to pitanje neće razmatrati.

"U ovom trenutku Austrija je priznala nezavisnost Kosova i to je nažalost status kvo. Kao junior partner nismo mogli da to ispromovišemo, što ne znači da nećemo da reagujemo kad bude došlo na dnevni red pitanje Uneska ili ostalih stvari koje se tiču Kosova i Metohije", dodao je Dobrilović, koji je i savjetnik vicekancelara Austrije Hajnca Kristijana Štrahea.

On je napomenuo da je Štrahe zaista prijatelj Srbije i srpskog naroda, što je pokazao u najtežim trenucima kada se srpski narod borio o pitanju nezavisnosti Kosova, te da je i u parlamentu Austrije pokazivao slike spaljenih srpskih manastira i upozoravao austrijsku i ostale evropske vlade da to ne rade, da je to fatalna priča za cijelu Evropu.

Dobrilović je izrazio očekivanje da će Slobodarska partija povećati broj svojih predstavnika u Evropskom parlamentu sa sadašnjih četiri na šest-sedam, te da će sa partnerima iz drugih zemalja poput Alternative za Njemačku, Lige italijanskog vicepremijera Matea Salvinija i partije Nacionalno okupljanje Marin le Pen ostvariti dobar rezultat i postati značajna snaga u Evropi.

"Naša poruka je - ko voli Austriju glasaće za Slobodarsku stranku, jer želimo da vratimo nadležnosti tako da ćemo se mi truditi, kao i naši partneri u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, da takve poruke pošaljemo građanima i da Evropa ostane na temeljima tradicije hrišćanstva i svoje kulture", rekao je Dobrilović.

On je istakao da je to poruka i za Srbe u Austriji, kojih ima oko 300 hiljada, pri čemu ih je samo u Beču 70 hiljada sa pravom glasa.

Dobrilović je naveo da Austrija ostaje vjerna vojnoj neutralnosti i da to opovrgava tvrdnje atlantističkih krugova da je nemoguće očuvati bezbjednost u zemlji ako nisi u NATO.