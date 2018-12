Strah u Sloveniji: Izgubićemo region ako rusi i kinezi preovladaju

Ministar spoljnih poslova Slovenije Miro Cerar pozvao je SAD da povećaju svoje prisustvo u Evropi, jer će u suprotnom veliki broj zemalja Balkana i Istočne Evrope politički i ekonomski okrenuti Pekingu i Moskvi.

On je to kazao u intervjuu za američki “Vašington post“, ističući da će se to dogoditi ako Vašington ne “učini vidljivijim svoje liderstvo“ u Evropi.

“Ako ruski ili kineski interesi preovladaju, izgubićemo region“, rekao je Cerar.

Cerar je prošle nedjelje boravio u poseti Americi gdje se sastao sa tamošnjim zvaničnicima, a u intervjuu za američki list pozvao ih je da povećaju svoje prisustvo u Evropi, navodi slovenačka agencija STA.

“Nije dovoljno imati samo dobru ekonomsku saradnju. Kažem vam, Kinezi dolaze u Evropu. Kao premijer pet puta sam se sastao sa kineskim premijerom Li Kećangom i razgovarao o političkim odnosima i ekonomiji“, naglasio je Cerar za američki list.

On je istakao da Kina gradi infrastrukturu brzo i po jeftinoj cijeni, što države gura u dug, ali su te ponude suviše privlačne da bi ih odbile, prenio je Tanjug.

“Mislim da bi bilo vrlo dobro ako bi naši prijatelji i saveznici u SAD bili prisutniji u regionu“, poručio je Cerar.