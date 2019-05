Stradalo najmanje 15 učenika, skakali kroz prozore da se spasu od požara VIDEO

Užasne slike objavljene preko društvenih mreža pokazuju mlade kako skaču sa visokih spratova u pokušaju da izbjegnu vatru u jednom privatnom nastavnom institutu u mjestu Surat, u indijskoj državi Gudžarat.

Vatrogasni zvaničnik u Suratu rekao je da su nastradali izgubili život i zbog požara i zbog skakanja sa zgrade.

Između 50 i 60 učenika nalazilo se u zgradi u trenutku izbijanja požara, rekao je on i dodao da je 10 osoba poginulo pri skakanju, a pet direktno od požara. Oko 20 njih je u bolnici.

Sad: After fire incident victims jumped from a building in #Surat #Gujarat #india #world @worldnews pic.twitter.com/8T9kVpglOg

— Mehul Jani (MJ) (@jani_mehul) May 24, 2019