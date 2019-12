Stigla 2020. godina, spektakularan vatromet u Ouklendu

Samoa, ostrvo sa 180.000 stanovnika, prije nekoliko godina je zbog ekonomskih razloga promijenila stranu na datumskoj granici i od tada u nove godine ulazi prva, a ne posljednja.

Kiritimati, poznatiji kao Božićno ostrvo, najistočniji su dio pacifičke ostrvske države Kiribati i zato u nove godine ulaze prvi.

