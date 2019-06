Starica živi sama u Černobilju: Ima važnu poruku za sve

Černobilj je za neke misteriozna kontaminirana zona u kojoj ne treba boraviti, za neke izazov, ali nekima je to još uvijek dom.

Bivša medicinska sestra Valentina još uvijek živi u kontaminiranoj zoni, a njen intervjuu na YouTubeu star dvije godine je zbog serije ponovno postao aktualan.

Valentina se s suprugom koji je radio u elektrani doselila u Pripjat i tamo su zajedno živjeli do eksplozije. Starica je opisala šta se dogodilo u noći kada se dogodila eksplozija. Jedan njen kolega iz bolnice došao je po nju oko 1:35 sati (eksplozija se dogodila u 1:24 sati) i rekao joj da hitno dođe u bolnicu.

"Radili smo cijelu noć. Došla sam kući tek ujutro. Stalno sam razmišljala kako ću spasiti svoju djecu pa sam ih odlučila poslati u Bjelorusiju. Moja kćerka je umalo poginula jer je na brodu bila velika gužva" kazala je Valentina.

Starica je ispričala da je učinila nešto jako opasno za svoju prijateljicu čiji je muž poginuo te noći.

"Ona me nazvala i pitala je li došao u bolnicu. Rekla sam da nije. Onda me zamolila da odemo zajedno u elektranu provjeriti je li on još tamo. Otišla sam s njom, sigurna sam da bi i ona učinila isto za mene", priča starica.

Valentinin muž umro je nakon 40 godina braka, a ona je danas sama u jednom selu u Zoni isključenja. Vrijeme provodi sa životinjama, peca i uzgaja biljke.

"Htjela bih poručiti ljudima da je naš planet cvijet svemira i da smo tu samo gosti. Zemlja nam je darovana i trebamo je održavati sigurnom. Želim mir, blagostanje i sklad. Zaista imamo dovoljno da budemo sretni", kazala je Valentina.