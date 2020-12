Šta znamo o novom soju koronavirusa – da li će vakcina biti efikasna

Vlada Velike Britanije je objavila da se novootkriveni soj koronavirusa prenosi i do 70 odsto lakše, što je dovelo do povećanog broja slučajeva i hospitalizacija u Londonu i južnim dijelovima Engleske. Šta se do sada zna o novom soju virusa?

Nova varijanta virusa se na lakši način širi između ljudi kao rezulat serije mutacija koje su otkrivene u genetskom kodu patogena. Ipak, vjeruje se da neće izazvati ozbiljnije simptome bolesti kovid 19 i da neće povećati stopu smrtnosti. Glavni naučni savjetnik britanske vlade Patrik Valans naveo je da je analiza pokazala da nova varijanta sadrži 23 različite genetske promjene, a mnoge su povezane sa proteinom koji je odgovoran za vezivanje virusa za ljudske ćelije, prenosi Indipendent. Uprkos promjenama, vakcine ostaju efikasne zbog toga što proteini koji se nalaze u virusu nisu pretrpjeli značajne genetske promjene koje bi učinile da vakcine postanu bez efekta. "Radna pretpostavka svih naučnika jeste da bi efekat vakcine trebalo da bude adekvatan za ovaj virus. Potrebno je da budemo na oprezu zbog ovoga", kazao je Patrik Valans tokom jučerašnje konferencije za medije britanske vlade. Profesor imunologije na londonskom "Imperijal koledžu" Danijel Oltman naveo je da će imuni odgovor izazvan vakcinama biti nepromjenjen mutacijama, tako da će vakcine funkcionisati. Čini se da je, zasad, nova varijanta koronavirusa prisutna na jugu Engleske. Do 9. decembra, mutiranom koronavirusu se pripisuju 62 procenta novih slučajeva i 34 procenta hospitalizacija u Londonu. Nešto je manji procenat na istoku Engleske - 59 procenata novih slučajeva i 38 odsto osoba koje su smještene na bolničko liječenje. U jugoistočnom delu Engleske zabilježeno je 43 odsto novih slučajeva zaraze. S druge strane, u Jorkširu, na sjeveru Engleske, novom soju virusa pripisuje se samo pet odsto novih slučajeva zaraze. Zbog čega je virus mutirao Virusi se stalno mijenjaju, a koronavirus nije izuzetak. Predavač Univerziteta u Redingu Simon Klark naveo je da je koronavirus mutirao više puta tokom ove godine. Džonatan Stoj, virusolog u Institutu "Frensis Krik" u Londonu, objasnio je da varijacije obično nastaju u virusima kao ishod greške kopiranja genetskog materijala. Dodao je da to dovodi do malih promjena u proteinima virusa. Prenošenje virusa između različitih ljudi i drugih vrsta takođe doprinosi ubrzavanju promjena u genetskom kodu virusa, što se dogodilo kada su se koronavirusom zarazili vizoni u Danskoj koji su zarazili ljude. Vakcinacija i nedostatak potencijalnih domaćina mogu da utiču na nove promjene u virusu koji će mu omogućiti da se prilagodi i preživi. "Očekuje se da se mutacije dešavaju kako se virus replicira. Neke varijante sa promjenama u proteinima su već posmatrane, pošto je virus intenzivno sekvenciran i u Velikoj Britaniji i širom svijeta", kaže Vendi Barklej, šef katedre za zarazne bolesti na "Imperijal koledžu" u Londonu. Iz britanske vlade su najavili da je o mutaciji obaviještena Svjetska zdravsvtena organizacija i da je analiziranje dostupnih podataka u toku, prenosi Gardijan. U analize će biti uključeni naučnici koji će pratiti novi soj virusa u laboratorija, proučavaće odgovor antitela, ali će testirati i reakciju novog virusa na vakcine. Osim toga, zdravstveni zvaničnici rade na tome da preciznije odrede u kojim dijelovima zemlje virus najrašireniji. Očekuje se da će to trajati najmanje dvije nedjelje.