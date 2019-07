Šta se sinoć srušilo na teritoriji Sjevernog Kipra?

"Prema prvim informacijama, objekat koji je izazvao eksploziju je ili letjelica koja je nosila eksploziv, ili je u pitanju raketa“, izjavio je ministar spoljnih poslova Sjevernog Kipa Kudret Ozeraj.

Vlasti Sjevernog Kipra, koji je pod turskom kontrolom, zasad nisu zvanično potvrdile da li ova letjelica pripada njihovim oružanim snagama.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8

— Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) July 1, 2019