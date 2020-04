Šta se dešava u Sjevernoj Koreji: Kruže glasine o kliničkoj smrti Kim Džong Una

Prethodno su svjetski mediji javili da je sjevernokorejski lider u veoma teškom stanju nakon operacije srca i da je u "vegetativnom stanju".

"Njujork post" prenosi navode kineskih medija o smrti Kima, ali su informacije nepotvrđene. Glasine o smrti još uvijek navode samo tabloidni portali kao što su "TMZ" i "Sun".

Mediji su prethodno pisali da je Kina poslala svoj ljekarski tim u Sjevernu Koreju zbog lidera te zemlje koji je u teškom stanju.

Dejli mejl prenosi vijesti o teškom stanju Kima Džonga Una, pozivajući se na tri izvora bliska sjevernokorejskom vrhu države.

Japanski mediji objavili su da je Kim u "vegetativnom stanju" poslije operacije srca koja je obavljena početkom mjeseca.

Prema informacijama pojedinih medija, Kimu početkom mjeseca naglo pozlilo, uhvatio za grudni koš i sručio na zemlju. Hitno je prevezen u bolnicu na reanimaciju, a nedugo potom mu je izvršena i operacija na srcu.

Podsjetimo, posljednjih dana se dosta spekulisalo o tome gde je Kim Džong Un nestao. Sumnjalo se da je napustio Pjongjang zbog koronavirusa, a potom su počele da se pojavljuju informacije da je teško bolestan.

Grupa "38north", sa sjedištem u Vašingtonu, navodi da je satelitskim snimcima utvrdila da se voz koji pripada Kimu nalazi na železničkoj stanici u Vonsanu, od 21. aprila kako se sumnja. Ipak, prisustvo voza ne može potvrditi i lokaciju Kim Džong-una ili ukazati na bilo šta o njegovom zdravlju.

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week. https://t.co/do75evMgcY #KimJongUn

— 38 North (@38NorthNK) April 25, 2020