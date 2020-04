Šta nam je Kina prećutala i za šta smo sami krivi?

"Nisu pokušali da me ućutkaju i niko mi nije prijetio kaznom! " Ovim riječima doktorka Đang Đišien iz Vuhana odgovara na pitanja kineske televizije CGTN o pritiscima nadležnih organa da ne otkrije prve slučajeve CPVID-19. Đišien je jedna od prvih koji su informisali kolege o virusu. Kaže da je kao i uvijek radila svoj posao savjesno i odgovorno.

Kina nije prećutala, naprotiv, obavijestila je svijet

Doktorka objašnjava da su poslije prvog konzorcijuma ljekara, u podne 27. Decembra, prijavili slučajeve sumnjive upale pluća lokalnom centru za kontrolu i prevenciju zaraze.

"Tog popodneva nadležni organi došli su da sprovedu epidemiološku istragu. Pokupili su uzorke krvi pacijenata i uzeli im bris iz grla. Takođe su izvršili testove da utvrde o kom patogenu se radi. Kada smo 29. decembra poslali naše obnovljene podatke, došli su da urade ponovne analize krvi i tada su pitali i za ranije bolesti pacijenata. Po mom mišljenju, reagovali su u rekordnom roku".

​Đišijen kaže da na početku nije očekivala zarazu ovih razmjera: "Sada se radi o teškoj epidemiji s ogromnim brojem žrtava. Zaista nismo očekivali ovako lošu situaciju".

Poslije više od 2,5 miliona zaraženih u svijetu, mnogi se pitaju - da li je o opasnosti narod trebalo obavijestiti ranije?

"Mi smo tada tek počinjali da shvatamo o kakvom se virusu radi, tako da smatram da u takvoj situaciji nije prikladno iznositi previše informacija u javnost, dok i sami ne utvrdimo o čemu se zapravo radi. Da sam ja lično radila istraživanje, kako bih mogla da obavijestim ljude dok moji rezultati ne bi bili gotovi? Mislim da uvijek moramo biti oprezni i davati samo informacije potkrijepljene naučnim činjenicama", odgovara dr Đišijen.

Iako je prva koja je prijavila slučajeve nove vrste SARS-a, ime ove dotorke nije poznato u svijetu. Hapšenje, a zatim i smrt kineskog ljekara i uzbunjivača Li Venlijanga početkom februara, odjeknulo je u cijelom svijetu. Li je 30. decembra grupnom porukom upozorio javnost na COVID, poslije čega se panika masovno proširila po kineskim mrežama. Nekoliko dana kasnije Li je priveden u policiju i optužen za širenje lažnih informacija.

“We reported by noon on Dec. 27th, and the local authorities came to conduct the epidemiological investigation that afternoon,” said Dr. Zhang Jixian in #Wuhan, the FIRST #whistleblower of Covid-19, three days earlier than Dr. #LiWenliang did. #China #COVID #thepointwithlx pic.twitter.com/OPWiIRyBhz

— LIU Xin (@thepointwithlx) April 19, 2020