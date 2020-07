Šta je "Dokument 10 ljekara" i zašto se razlikuje od svih analiza o koronavirusu?

Primarijus Alberto Zangrilo, koji radi u bolnici San Rafaele u Milanu, tvrdi da je Italija završila s koronavirusom, ali da opasnost leži u "uvozu" sa Balkana.

Zangrilo je na konferenciji održanoj za strane medije rekao i da je koronavirus i dalje prisutan, pritajen, ali da više ne može da izazove tešku sliku bolesti. Ističe da ne znači da svaka zaraza znači i oboljevanje od kovida-19, te dodaje da sa koronavirusom moramo nastaviti da živimo.

Zangrilo je bio upitan i o izjavi predsjednika Veneta Luke Zaje, koji je rekao da je srpski virus agresivniji od italijanskog, a njegov odgovor je da Zaja ne bi tako nešto rekao "bezveze", već da ga je informisao neko kompetentan.

"Ako je sebi dozvolio da tako nešto kaže znači da mu je neko kompetentan dao informaciju. I ovdje se zaustavljam jer ne znam više o tome. Ono što znam jeste da je jedna osoba otišla u Srbiju i manifestovala je srednje teške simptome po povratku i to je zvono za alarm, te je region Veneto reagovao na rizik", odgovorio je Zangrilo.

"Sars-kov-2 je ekstremno zarazan virus sa kojim moramo da naučimo da živimo. Smrtnost od ovog virusa je deset puta veća od one kod virusa gripa, ali je mnogo manja od onog kod virusa Sars-1 koji je i mnogo manje zarazan. Ovo je podmukao virus koji još uvijek malo poznajemo, znamo neke njegove generalne karateristike ali to je svega 50 odsto od onoga što bi trebalo da znamo da možemo da kažemo da smo mirni", kazao je italijanski stručnjak, a prenosi RTS.

Rekao je i da misli da su se Italijani odlično snašli u ovoj epidemiji i odgovorili na najbolji mogući način.

"Bili smo prva zemlja sa lokdaunom proglašenim 08. marta, prva evropska zemlja koja je bila crvena zona. Bili smo dva mjeseca zatvoreni, to se zaista isplatilo, to je bio jako važan momenat. Italija je kula civilizacije i naš cilj je dobro svih i mislim da nije u redu proglasiti vanredno stanje do kraja godine, to je jako dug period i to zaista ne odgovara zdravstvenim rezultatima, nema nikakvog smisla", rekao je Zangrilo.

Govoreći o vakcini protiv koronavirusa, kaže da je vakcina fundamentalna kada se radi o ovakvim infekcijama i to pokazuje i grip koga imamo svake godine i vakcina je bitna kod osjetljive populacije stanovništva. "Vjerujem da karakteristike ovog Sars-kov-2 koji nam malo bježi da se tako izrazim, čine to da će vrijeme traženja vakcine biti malo duže, zato sam jednom prilikom i rekao da se nadam da će virus nestati prije nego se nađe vakcina", ističe on.

"Moram da podvučem da imamo sve više dokaza da ovaj virus pokazuje neke posebne osobine, imamo mnogo slučajeva ljudi koji su ozdravili pa onda opet bili pozitivni, imunski odgovori nam pokazuju da nam ovaj virus još nije jasan", dodao je Zangrilo.

Na pitanje na osnovu čega tvrdi da virusa više nema i zašto bi mu ljudi vjerovali, on kaže da niko sebi ne smije da dozvoli teoretisanje, već treba da se bazira na epidemiološkim podacima i statistici.

"Ja i još deset kolega koji imaju plurispecijalizacije smo napravili dokument koji se bazira na posmatranju i istraživanju svih ovih mjeseci i ne pričam u svoje ime već na osnovu svega što su doživjele moje kolege, na hiljade medicinskog osoblja koji su bili u ovoj krizi, živjeli su u bolnici bez da su išli kući, rizikujući zarazu i smrt. Kada smo nakon mjesec ipo dana kliničkih opservacija primjetili da nema više pacijenata koji dolaze sa tipičnom sars slikom: kašalj, temperatura, slabost, respiratorna insuficijencija složili smo se da virus više nije u stanju da proizvede onu užasnu bolest i eto kako je nastao Dokument 10 ljekara", rekao je on.

Kako kaže sada u Italiji postoje slučajevi zaraze koja dolazi sa Balkana. "To moramo da pratimo i da budemo pažljivi da ne bi uvezli virus i te situacije koje još uvijek nisu jasne što se kliničke i virološke slike tiče. Niko ne umire od kovida u Italiji već mjesecima. To su kolateralne smrti, ljudi umiru zbog drugih bolesti koje smo zapustili", rekao je italijanski primarijus.

"Danas imamo ljude koji imaju kancer ali sa tim samo danas možemo da se bavimo a sada je u najvećem broju slučajeva kasno. Postoje patologije od kojih ne možemo pobjeći na primjer kardiovaskularne, infarkti... tu se mora odmah reagovati a to se nije dešavalo u toku epidemije. Tako je došlo do rasta smrtnosti i to nije korektno", ističe još Zangrilo.