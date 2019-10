Srušio se bombarder iz Drugog svjetskog rata, petoro mrtvih

Avion B-17 sa četiri motora i na mlazni pogon, u kojem je bilo 13 putnika, srušio se i zapalio prilikom neuspješnog pokušaja uzlijetanja, dok je pilot nastojao da ga ponovo prizemlji, prenosi AP.

"Letjelica je u vazduhu bila nekoliko minuta, kada je pilot prijavio problem sa dostizanjem visine", rekli su zvaničnici.

Pilot aviona se nekoliko minuta nakon polijetanja obratio osobolju kontrolnog tornja i zahtijevao momentalno slijetanje, prenosi Dejli mejl.

Avion B-17 na aerodromu je ranije ove nedjelje izložila edukativna grupa Kolings fondacija.

Samo nekoliko ovakvih aviona je u tehničkom stanju da mogu da lete.

DEVELOPING: A civilian-registered World War II Boeing B-17 has crashed at the end of a runway at Bradley International Airport in Connecticut, with smoke and fire seen at the site and at least six transported to the hospital with unknown injuries. https://t.co/CGZsFoT5X6 pic.twitter.com/Inxmoavm2R

— World News Tonight (@ABCWorldNews) October 2, 2019