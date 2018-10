Srušio se avion sa 189 putnika i članova posade VIDEO

Avion indonežanske kompanije "Lajon er" sa 189 putnika i članova posade srušio se rano jutros u more svega nekoliko minuta nakon polijetanja iz Džakarte.

Indonežanska aviokompanije je saopštila da je potpuno nov avion, koji se uputio ka Pangkal Pinangu na ostrvu kod Sumatre, prevozio 181 putnika, među kojima jedno dijete i dvije bebe, kao i osam članova posade, prenosi AP.

Avion "Lion era" JT-610 letio je ka Pangakal Pinangu, ostrvu sjeverno od indonežanskog glavnog grada. Kontakt sa njim je izgubljen oko 6:33 po lokalnom vremenu, prenosi AP.

