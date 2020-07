Srpski turisti zbog korone zaglavili u Grčkoj: "Pustili ga bolesnog da leži vani"

Snežana (55) i Željko (56) Đekić iz Novog Sada, koji su početkom jula zajedno sa drugim srpskim turistima otputovali na grčko ostrvo Evija, gdje se ubrzo ispostavilo da su zaraženi korona virusom, i dalje su na liječenju u bolnici u gradu Lamija. Kažu da se osjećaju dobro i očekuju da krajem nedjelje krenu put Srbije.

U Grčku su, kako navode, krenuli autobusom 2. jula jer su imali uplaćen aranžman od 3. jula. Put je, ističe Snežana, prošao odlično.

– Kad smo doputovali u Edipsos na Eviji, suprug je ostao da se odmara u sobi, a ja sam sišla na info-razgovor o turističkoj ponudi i svemu ostalom što bi nas turiste moglo da interesuje. Međutim, već sutradan suprug je dobio temperaturu koja je postepeno rasla. To je trajalo tri dana. Na sve načine sam pokušavala da je skinem lijekovima koje sam imala, a nešto sam i dokupila. Kad sam vidjela da je malaksao, pozvala sam našeg vodiča Dragana. Pošto je doktor sa kojim je kontaktirao odbio da ga pregleda u sobi, Dragan nam je pomogao da odemo do doma zdravlja u obližnje mjesto Istieja – navodi Snežana, prenosi Blic.

Međutim, u Istieji, kako ističe Snežana, proživljavaju agoniju.

– Suprug je bio vidno loše, a oni su se grozno ponijeli prema nama. Ostavili su ga da leži na klupi, napolju, na preko 30 stepeni. Niti je neko pitao za njega, niti ga je pogledao, čak ni kroz staklo, iako smo rekli da ima i temperaturu. Mlada doktorka koja je tu bila rekla nam je da oni ne mogu da daju svoja kola samo zbog povišene temperature nego da se mi sami organizujemo i da hitno idemo u bolnicu u grad Lamija. Uzeli smo taksi, otišli do Edipsosa da na brzinu uzmemo stvari. Ni sa kim nismo bili u kontaktu, sve vreme smo nosili maske na licu. Taj vodič nam je mnogo pomogao, on nas je svojim kolima pratio sve do bolnice. Zaista smo mu neizmjerno zahvalni – dodaje Snežana.

U bolnici su od 6. jula, a očekuju da krajem nedjelje krenu put Srbije.

– U bolnici su svi predivni, imamo svu potrebnu njegu. Hvala svima zaista. Hvala i našem konzulatu koji je takođe pružio svu potrebnu pomoć i podršku. Mi smo sada dobro. Suprug, koji je i dijabetičar, imao je vidne simptome, za razliku od mene koja sam imala blage. Nadamo se da ćemo krajem nedelje kući, kad dobijemo rezultate. Ni na kraj pameti nam nije bilo da ovako nešto može da se desi. Ko bi normalan išao na put a da je znao da je zaražen – dodaje Snežana.

“Do sad nismo imali problema”

– U Istieji smo prošli pakao. Doktorka u tom mjestu nam je čak rekla da je o našem dolasku obavijestila bolnicu, ali u bolnici su bili začuđeni jer nisu znali ni ko smo ni zbog čega smo došli… Znate, mi godinama ljetujemo u Grčkoj i nikakvih problema nismo imali. Samo mi je prošlo kroz glavu šta bi bilo da smo u nekoj drugoj državi na ljetovanju.