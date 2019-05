Srpkinja upozorila Štrahea da je riječ o namještaljci, ali on je nije poslušao

Tajana Gudenus prva je posumnjala u navodnu nećaku ruskog oligarha zbog koje je bivši vicekancelar i predsjednik Slobodarske stranke Austrije (FPO) Hajnc-Kristijan Štrahe doživio veliki skandal.

Važno je napomenuti i to da je Tajana Gudenus, koja je najprije bila označena kao "fatalna Srpkinja" zbog koje je pala austrijska vlada, zapravo upozorila Štrahea da im druga žena u sobi, navodna nećaka ruskog milijardera, smješta... Ova druga žena praktično se ne vidi na snimku, a pojavljuje se na samo nekoliko minuta, prenosi "Express.hr".

Javnosti je prikazan samo manji dio šestosatnog snimka na kom se vidi kako Štrahe, očigledno pod uticajem alkohola, razgovara sa ženom koja se predstavila kao Aljona Makaraova, nećaka ruskog tajkuna.

Sa njima su bili desna Štraheova ruka Johan Gudenus i njegova supruga Tajana, inače srpskog porijekla.

Der Standard otkriva da je u velikom dijelu snimka koji nije javno objavljen, u jednom trenutku upitala:

"Nije li ovo možda klopka?" Ipak, na te njene riječi nisu se obazirali niti njen suprug Gudenus, još manje Štrahe. Tajana Gudenus, možda je naprosto bila dovoljno trijezna pa da posumnja u obećanje fantomske Ruskinje da će kupiti najveći austrijski dnevni list Kronencajtung uoči izbora 2017. i osigurati totalno medijsko navijanje za FPO.

Tako bi ova izrazito desničarska stranka osvojila izbore, u zamjenu za dobijanje poslova za investiranje ilegalnih 250 miliona evra iz Rusije u Austriju.

OE24 otkriva da je Gudenus tog dana ispao najnaivniji u tom društvu. Gospođa im se predstavila kao Aljona Makarova, nećaka ruskog oligarha Igora Makarova, vlasnika Areti-Holdinga koji radi s gasom i naftom.

Štraheu, koji je u tom trenutku navodno popio, situacija je postala sumnjiva.

"Klopka, klopka, to je totalna klopka", kazao je Štrahe. "Ma, nije to klopka", umirivao ga je Gudenus u teškom dijalektu, prenosi hrvatski portal.

Ono što je Štraheu bilo sumnjivo, bili su nokti navodne Makarovljeve nećake, koji, kako je on to smatrao, nisu bili dovoljno čisti za jednu tako bogatu ženu. Prema nekim tumačenjima čini se da ga je Gudenusa u to čak i uspio da uvjeri.

Na snimci se čuje da je Štrahe toj Ruskinji obećao da ubuduće građevinska firma Štrabah, koja dobija najviše državnih konkursa, ako FPO pobijedi na izborima, neće više dobijati ništa, nego će poslove dobijati navodna firme te Ruskinje. "Po višoj cijeni", dodao je, odnosno po cijeni višoj od realne.