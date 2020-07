Virus korona uništava organe do potpune neprepoznatljivosti, čak više nego zloglasna gangrena, pa je poslije njegovog smrtonosnog pohoda kroz ljudsko tjelo i iskusnim obducentima teško da razaznaju tip tkiva!

Obdukcije 17 preminulih od posljedica kovida, uglavnom mlađih ljudi, radilo je kod nas, na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, troje obducenata. A, ovakav utisak poslije uvida u njihove nalaze, za "Novosti" iznosi profesor dr Miljko Ristić, kardiohirurg, kojeg su nalazi patologa interesovali iz stručnog ugla, da shvati kako korona oštećuje srce.

- Preblago je reći da su nalazi obdukcije iznenađujući, a opet, teško je iz pijeteta prema preminulima upotrijebiti neku riječ koja bi bolje oslikala ono što je od organa ostalo poslije kovida - priča profesor Ristić.

- Obdukovani pacijenti nisu imali druge bolesti zbog kojih bi kod njih kovid imao tako tešku sliku, s izuzetkom hipertenzije u nekim slučajevima, koju ovdje i ne možemo posmatrati baš toliko fatalno, s obzirom na to da je u Srbiji ima svaki drugi odrasli. Njihovi organi: pluća, srce, jetra, bubrezi, toliko su uništeni da obducenti da nisu znali sa kojim preparatom rade, uopšte ne bi prepoznali.

S obzirom na to da Svjetska zdravstvena organizacija zbog mogućnosti zaraze koronom ne dozvoljava klasične obdukcije, naši patolozi radili su modifikovane, bez inače agresivnog otvaranja lobanje.

- Rizik od zaraze tokom obdukcije je toliko povećan kod kovida da svaka nauka gubi smisao ako neko izgubi život da bi dokazao nešto nepoznato - kaže prof. Ristić. - Obdukovani pacijenti jako brzo su preminuli od posljedica kovida, u roku od 24 do 48 sati, i to se i navodi u izvještaju. Bode oči to što su bili mladi i zdravi, ali baš to i upozorava da ovaj virus napada sve, i da se nikad ne zna kod koga će da ima fatalan ishod. Promjene organa pod uticajem korone kod preminulih su takve da se ničim ne mogu oporaviti, ni lijekovima niti bilo kojom drugom medicinskom intervencijom. I to objašnjava zašto nastupa smrt čak i kod mladih.

Upravo ta oštećenja organa, naravno u neuporedivo manjoj mjeri kod preživjelih, za dr Ristića su dokaz tvrdnje pojedinih stručnjaka iz svijeta koji upozoravaju da posljedice korone predstavljaju pretnju po život, čak i pošto se ova zaraza uspješno preleži.

- Šteta je što nije kod nas urađeno više obdukcija, ali i nalazi za ovih 17 su prodor u svetskoj nauci - kaže dr Ristić.

Kod nas se obdukcije rade kada pacijent premine, prije nego što u bolnici provede 24 sata.

- Teško je to sad u ovoj situaciji ispoštovati, ali 17 preminulih obdukovano je kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, recimo da li je to respiratorna, bubrežna ili srčana slabost. Jer, znamo da korona najviše napada pluća, pa onda bubrege i srce. U nekim slučajevima bilo je zahvaćeno više organa, a srce, koje je inače jak mišić, kod preminulih je usled virusa bilo pretvoreno u masu bez snage da pumpa krv i tako snabdeva sve organe kiseonikom - upozorava naš sagovornik.

VELIKI ISKORAK PATOLOGA

U KINI su patolozi prvu obdukciju uradili poslije 1.200 umrlih od posljedica kovida 19, a kod nas su obdukcije rađene na samom početku epidemije, dok smo još imali malo preminulih - kaže dr Miljko Ristić.

- Sve je to trajalo mjesec dana, a rezultati su objavljeni u maju. Mi smo do sredine maja imali 228 preminulih od korone. Utoliko brza reakcija naših patologa zaslužuje veću pažnju svjetske stručne javnosti.