SRBIN u Americi BRUTALNO ubio suprugu, TUKAO je bejzbol palicom

Slobodan Miljuš (37) krvnički je pretukao i ubio svoju suprugu Zvjezdanu Bencun, sa kojom je živio u Las Vegasu.

On je nesrećnu ženu udarao bejzbol palicom po glavi, a pretpostavlja se da je to učinio zato što mu je, nakon 13 godina braka, Zvjezdana rekla da hoće razvod. Ubistvo je prijavio njihov 12-godišnji sin. On je pozvao policiju i rekao da je njegov otac istukao majku bejzbol palicom.

Policija je dječaka pokupila na obližnjoj benzinskoj pumpi i odvela ga u policijski automobil, a onda je otišla do njihovog stana gdje su zatekli otvoreni prozor spavaće sobe. Tamo su zatekli jeziv prizor - Zvjezdana je bila u lokvi krvi, dok je Slobodan ležao pored nje, nepovrijeđen.

Žena je imala slab puls, ali je preminula ubrzo po prijemu u bolnicu. Slobodan se predao i odveden je u pritvor, a protiv njega će biti podignuta optužnica za ubistvo.Zvjezdana je iz BiH, a Slobodan Srbin iz Like. Imali su dvoje djece i oboje su naporno radili da bi ih prehranili.

Slobodan je bio vozač i često je bio na putu, a Zvjezdana je radila i više poslova istovremeno kako bi prehranila djecu. Inače, Slobodan Miljuš je neposredno prije ubistva kažnjen i za vožnju bez vozačke dozvole. On je, prema policijskoj evidenciji, kažnjen sa 7.360 dolara. U istoj evidenciji može se vidjeti i da je osumnjičen za ubistvo prvog stepena.