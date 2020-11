Srbin o haosu u Americi: Kupio sam municiju i napunio pištolj

Imam pištolj, držim ga u kući, ne nosim ga sa sobom. Otišao sam da kupim municiju, tri ili četiri mjeseca nisam mogao da je nađem, bila je ogromna nestašica. Skoro sam uzeo neku municiju, čovjek ispred mene je kupio samostrijel. Zamislite koji je to nivo paranoje. Smijao sam se, ali ljudi su stvarno zabrinuti i uplašeni.

Ovako za Sputnjik trenutnu atmosferu u Americi komentariše ugledni član srpske dijaspore, advokat Dušan Pavlović iz Los Anđelesa.

Dodaje da su tenzije u Kaliforniji veoma visoke, da je u sjedištu filmske i televizijske industrije Amerike, većina izloga zatvorena drvenim barijerama, jer se vlasnici plaše nemira tokom protesta.

- Utješno je za one koji žive ovdje što Bajden vodi, a ako Tramp pobijedi, sigurno nas očekuju veliki neredi. Ovo je tradicionalno holivudska liberalna sredina koja ne voli Trampa. Oni imaju viđenje da su svi ljudi koji podržavaju Trampa neobrazovani, tupi, da ne poštuju nauku - kaže Pavlović i podsjeća da je Kalifornija posljednjih 30 godina "demokratska", sa oko 80 odsto glasova.

Pavlović u Americi živi 25 godina, došao je kao maturant, nakon što je na lutriji dobio zelenu kartu, završio kriminalistiku u Kanzasu, a zatim i postdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Kaliforniji. Zaposlio se u gradskom tužilaštvu Sanata Barbare i vrlo brzo prešao u Okružno javno pravobranilaštvo u Los Anđelesu gdje i danas radi.

Paranoja zavladala Los Anđelesom

Kaže da tenzije u Americi nikada nisu bile ovakve, da nikada nije vidio da Amerikanci protestuju u tolikom broju. Pokrenula ih je psihoza usljed zaključavanja zbog korone, ekonomska kriza, ali to su problemi koji mogu lako da se prevaziđu. Rasne tenzije su na najvišem nivou od kada je u Americi, one ga plaše.

- Razlika se pumpa kao nacionalna i vjerska kod nas pred rat. Okrenete CNN, belci tuku crnce, okrenete Foks, crnci tuku belce, stvara se toksična atmosfera, ljudi se naoružavaju. Oni koji nikada nisu imali oružje, kupuju. Eto, i ja imam pištolj - kaže Pavlović.

Ovaj advokat objašnjava da Amerikanci koji žive uz kalifornijsku obalu povezuju rasizam i postizbornu krizu, smatraju da je Tramp, kao simbol rasizma, podijelio zemlju. On smatra da je najveći problem što se na ovu temu ćuti.

- Ljudi se plaše da otvoreno govore, mišljenje, stavove i osjećanja iz političke korektnosti, da ne bi nekog povrijedili. Tako se sabijaju ta osjećanja i stvara jaz. Kad razgovaram sa ljudima različitih rasa, u društvu kažu jedno, a nasamo, vidiš da tu tinja jedna doza bijesa. Crnci smatraju da su istorijski loše tretirani, da i danas manje zarađuju i onda se to obrće ka bjelcima, ali ne ka eliti, ne ka bogatima i korporacijama, već ljudima koji su istog sloja, međusobno se optužuju za rasizam i izolaciju.

Srbi iz Kalifornije glasali za Trampa

Pavlović, koji održava kontakte sa našim ljudima, potvrđuje da i Srbi iz Kaliforniji vole Trampa, zato što je, kako kaže, očigledno prvi predsjednik koji ima volju da uspostavi kontakt sa Srbijom, koji gura ekonomiju.

- On je čovjek koji nijedan rat nije započeo, što je za nas Srbe, pa i za mene lično, jako velika stvar, to je rijetkost za američku inostranu politiku. Uradio je gomilu dobrih stvari, međutim ima i tu demagošku stranu. Njegova baza je primarno bjelačka, konzervativnija, tako da ide na to da izvuče glasove od te grupe, ali po meni to je samo politička stvar, ne vjerujem da je Tramp rasista.

Tramp neće odustati

Pavlović je siguran da Tramp neće odustati kada Bajden proglasi konačnu pobjedu. On objašanjava da će niz tužbi krenuti od 1. decembra, kada budu ovjereni svi glasovi. Kaže da američki predsjednik ima odličan pravni tim koji će sigruno utvrditi da li je bilo krađe.