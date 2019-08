"Dugo smo razgovarali o svemu, želeo je da čuje šta Srbija misli pre svega o rešavanju kosovskog problema, čini mi se da sam na najkraći i na najjednostavniji način rekao stav Srbije. Zamolio sam američku administraciju da pokuša, iako je to i do sada činila, još snažnije da utiče na kosovsko-metohijske Albance da ukinu takse, koje su nam nametnute pre godinu dana, i po tom pitanju nema sumnje da imamo američku podršku jer oni, kao i mi smatraju da je važno da se nastavi dijalog između Beograda i Prištine." - predsednik Vučić i državni sekretar SAD Majk Pompeo.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Aug 20, 2019 at 9:44am PDT