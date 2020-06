Sramna izjava američkog producenta: Srbija je smetljište

Katai se zbog ispada svoje supruge odmah našao na udaru navijača, a ekspresno je reagovao i klub Los Anđeles Galaksi, koji je sjajnom veznom igraču zbog pomenutog skandala uručio otkaz.

Vrijeđanje supruge fudbalera ne prestaje, a žestoku paljbu po Tei osuo je i američki producent Tarik Našid. Međutim, poznati Amerikanac se nije zaustavio samo na njoj, već je sramno vređao i Srbiju.

Naime, producent je Srbiju nazvao "smetljištem"! Prostački je govorio o Tei Katai i upitao gdje je naučila da bude rasista.

Objavio je fotografiju na kojoj su Aleksandar i Tea, a pored njih je fotka jednog ruševnog i prljavog naselja. Pored je ostavio komentar: "Ovo je Srbija".

The LA Galaxy has parted ways with Aleksandar Katai after his Serbian wife Tea Katai made anti-Black social media posts. She called for the killing of Black protestors, who she also referred to as "disgusting cattle".

BTW, this is Serbia pic.twitter.com/sLUWRUhwjx

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) June 5, 2020