Špigl: Si Đinping lično tražio od SZO da prešuti informacije o koronavirusu

Kineski predsjednik Si Đinping lično je tražio od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) da prešuti informacije o prenošenju novog koronavirusa sa čovjeka na čovjeka. Tako je globalni odgovor na krizu kasnio četiri do šest sedmica, objavio je njemački list "Der Spiegel", a prenosi nova.rs.

Ove bombastične tvrdnje njemačke federalne tajne službe (BND), govore da je Si lično zvao WHO da odloži globalno upozorenje o koronavirusu, koje je trebalo da bude emitovano 21. januara.

WHO je ove tvrdnje nazvao "šokantnim i netačnim".

Predsjednik SAD Donald Tramp je više puta optužio WHO da je pod kineskim uticajem zataškavao pandemiju.

Prema tvrdnjama BND, Si Đinping je zvao šefa WHO Tedrosa Adhanoma Gebrejsusa da odloži saopćenje o pandemiji. Procjena je da je to svijet koštalo šest sedmica kašnjenja.

- Dr Tedros i Đinping nisu razgovarali 21. januara, i nikada nisu razgovarali telefonom. Takvi izvjšetaji su smetnja WHO u naporima da se suoči s pandemijom Covid-19. Kina je potvrdila prijenos s čovjeka na čovjeka 20. januara, WHO je 22. januara objavio da podaci sugerišu da se virus prenosi s čovjeka na čovjeka u Vuhanu - piše u saopštenju WHO

Ako se ove tvrdnje njemačkog BND pokažu tačnim, to će biti vjetar u leđa Donaldu Trampu, prenosi nova.rs.

Đinping zataškavao razmjere pandemije

Još u aprilu, njegova administracija je optužila WHO da je oruđe u kineskim rukama i zaustavila finansiranje te organizacije.

Tramp je prošle sedmice udvostručio svoje napore: “WHO je katastrofa, sve što su rekli je laž i u centru njihovog interesovanja je Kina”, rekao je prošlog ponedjeljka.

- Sve što rade je to da se slažu s Kinom, šta god Kina hoće da radi. Tako je naša država budalasto plaćala 450 miliona dolara, a Kina je plaćala 38 miliona dolara godišnje - dodao je Tramp.

Tramp je rekao i da je Si Đinping zataškavao razmjere pandemije.

- Mislim da o tome nema nikakve dileme. Htjeli smo da uđemo unutra, nisu nam dali. Stvari koje su izlazile iz Kine su bile prilično uvjerljive - rekao je u nedjelju.

I odjeljenje unutrašnje sigurnosti (Homeland) je objavilo da istražuje izvještaje da je Kina namjerno sakrila razmjere zaraze i skupljala medicinsku opremu.