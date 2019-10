Spektakularnom paradom obilježeno 70 godina uspostavljanja NR Kine

Parada je počela sa 70 počasnih plotuna iz 56 topova koji simbolišu sve kineske nacionalne grupe.

Komandu za početak parade dao je kineski premijer Li Kećang poslije ulaska predsjednika Si Ćipinga na Tjenanmen (Trg nebeskog mira), najveći trg u Pekingu na kome se održavaju parade.

Predsjednik Si bio je obučen u uniformu nalik onoj koju su nosili Mao Cedung i kineski rukovodioci u vrijeme nastanka kineske republike kao i decenijama kasnije. On se po tome razlikovao od ostalih kineskih zvaničnika na svečanoj bini, a komentatori vjeruju da je time želio da napravi sponu između ondašnje i današnje Kine i pokaže da se ništa nije promijenilo u njenoj opredijeljenosti za komunizam kao glavnu ideologiju.

Na paradi, koja je trajala duže od četiri sata, prikazano je mnogo oruđa koje koristi kineska vojska, od krstarećih raketa za koje se naglašava da mogu da pogode bilo koju tačku na svijetu, preko amfibijskih vozila, "nevidljivih" aviona, dronova koji lete i rone, radara, raketa svih vrsta, tenkova i drugih oklopnih vozila, kao i vojnika u maršu čiji broj na paradi naročito ilustruje snagu kineske vojske.

Paradu je nadlijetalo 150 borbenih aviona.

U svom govoru na samom početku parade predsjednik Si rekao je da je na tom istom mjestu prije 70 godina predsjednik Mao objavio nastanak kineske narodne republike čime je okončan period stogodišnjeg ponižavanja kineskog naroda i udaren temelj moćne države kakva je Kina danas.

Predsjednik Si rekao je da kinesko rukovodstvo stavlja narod i njegove potrebe za boljim životom ispred svih drugih prioriteta, ali je pomenuo i potrebu za mirnom reintegracijom kineskih teritorija misleći na Tajvan i Makao, obećavajući svima dugoročni prosperitet.

Poslije govora predsjednik Si obišao je automobilom kolonu kineske armije dugu više kilometara.

Strani državnici nisu pozvani na paradu, ali su na bini bili ambasadori koji su na službi u Pekingu.

Paradu su pratile stotine miliona Kineza u samoj Kini i cijelom svijetu, na televiziji, preko lajv strimova, a ovaj događaj glavna je tema razgovora i na najvećoj kineskoj društvenoj mreži Veibo.

Parada je održana po izuzetno lijepom vremenu.

#ChinaDefense China unveiled for the first time its high-altitude, high-speed drone, the WZ-8, at the National Day parade held in Beijing. pic.twitter.com/iDCxDmJw86

— Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2019