Španski brod pokušao besmisleno zastrašivanje

Glavni ministar Gibraltara Fabijan Pikardo rekao je danas da upad španskog vojnog broda u britanske vode predstavlja besmislen pokušaj zastrašivanja, ali da će se narod Gibraltara suprotstaviti i prije i nakon "Bregzita" 29. marta.

"Svako ko vjeruje u međunarodni pravni poredak u kome postoje određena pravila bio je šokiran osionim i besmislenim postupcima španskog ratnog broda ovog vikenda", rekao je Pikardo.

On je rekao da je to "djetinjasto" ponašanje nezadovoljavajuće, bilo da se radi o grešci ili naredbi "odozgo". "Narod Gibraltara neće dozvoliti maltretiranja ni sada ni nakon 29. marta", rekao je on.

Pikardo je rekao da španski brod plovio kroz britanske vode sa otkrivenim oružjem.