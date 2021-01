Španija proglasila najveći stepen uzbune: Nezapamćena oluja okovala državu

Oluja Filomena, odnijela je i dva života u Španiji.

Јedna žena je poginula zarobljena u automobilu kada je rijeka probila korito nedaleko od Malage na jugu Španije, dok je policija u Madridu pronašla beskućnika koji je stradao od promrzlina na tijelu.

Oluja Filomena izazvala je potpuni zastoj saobraćaja, a mnogi građani Madrida iznenađeni su uslovima koji su ih jutros dočekali na ulicama grada.

Veliki snježni nanosi u Madridu nisu česta pojava s obzirom na to da su zime u ovom gradu, ali u većem dijelu Španije blage i suve.

Snow storm in center Spain. The Government warns: "the situation will become even worse". The snow will be promptly followed by dry and extremely cold weather (-12 in Madrid). The cute and sometimes fun snow (cars and commuting excluded) will become dirty ice instead of melting pic.twitter.com/hUQrVfnAiC

Osim toga što je većina madridskih ulica blokirana, zbog vremenskih uslova otkazani su i svi letovi na aerodromima.

Državna meteorološka agencija je saopštila da je ovo najveći snijeg koji je pao u Madridu od 1971. godine.

Snow storm has covered parts of Spain,with half of the country on red alert for receiving more snow fall on Saturday.

Madrid, one of the most noticeably influenced zones, is set to see up to 20cm (eight inches) of snow in the following 24 hours.

Images: Reuters@WorldWideStori pic.twitter.com/YWReIIPvYY

— World Wide Stories (@WorldWideStori) January 9, 2021