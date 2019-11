Spalio živu ženu zbog zemljišta

Vijaja Redi preminula je od posljedica povreda na mjestu napada, a jedan njen saradnik, kojeg je vatra zahvatila dok ju je pokušavao spasiti, umro je danas.

Na veoma potresnom video zapisu događaja, koji je objavljen na društvenim mrežama, vidi se kako Redi plače i moli za pomoć te kako zatim neko na nju baca pokrivač kako bi ugasio vatru. Na Youtube je objavljen izuzetno uznemirujući snimak mjesta događaja nakon njene smrti, a na kojem se vidi njeno spaljeno tijelo.

Policija je saopštila da je pritvorila osumnjičenog za ovaj zločin, koji je takođe zadobio opekotine.

Incident se dogodio oko 13:30 sati po lokalnom vremenu nakon što se Redi vratila sa sudskog ročišta. U njenoj kancelariji dočekao ju je muškarac identifikovan kao K Sureš.

Dva njena saradnika, Šandria i Gurunatam, takođe su zadobili opekotine dok su pokušavali da spase Redi. Gurunatam je rekao da je čuo vriske iz njene kancelarije, ali da nije mogao da uđe jer su vrata bila zaključana iznutra.

"U jednom trenutku je uspjela da otključa vrata i izađe. Pokušali smo da odvučemo Sureša. Redi se srušila na pod, a vatre je bila posvuda", rekao je Gurunatam policiji prije nego što je umro od posljedica povreda.

Očevidci kažu da je Sureš istrčao iz zgrade s opekotinama. Policija ga je zatekla kako hoda ulicom i zatim ga odvela u bolnicu.

Incident se dogodio u Abdulahpurmetu, 32 km udaljenom od glavnog grada države, Hiderabada.

"Pokušavamo utvrditi da li je to učinila jedna osoba ili postoji neko drugi koji mu je pomogao", izjavio je policijski službenik Maheš Bagvat.

Sureš, koji živi u obližnjem selu, i njegova porodica vodili su sudski postupak oko zemljišta.

"U toku je spor oko zemljišta. Ali to smo rješavali moj brat i ja. Ne znamo zašto je Sureš otišao poreskoj službenici", rekao je Surešov otac, Krišna, prenosi "Index.hr".

UPOZORAVAMO DA JE SNIMAK IZUZETNO UZNEMIRUJUĆI

