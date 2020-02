Šokantni snimci iz Kine: Žena vrišti dok je stavljaju u metalnu kutiju

Na jednom snimku čuje se vrištanje žene koju su zvaničnici stavili u metalnu kutiju kako bi je odveli u izolaciju.

Kineski potpredsjednik Vlade prošle nedjelje naredio je vlastima u Vuhanu da sve potvrđene i potencijalne zaražene koronavirusom, one sa kojima su imali kontakt i one koje imaju groznicu stave u karantin.

Na snimku koji je postao viralan na Tviteru i Jutjubu vide se muškarac i žena dok ih vode do metalne kutije, koja se nalazi u gepeku kamiona.

A Chinese couple is being detained and transported to unknown destination inside a large metal container by the medical workers in pink hazmat suits. #coronaviruspic.twitter.com/eVo4XSOqFg

— Max Howroute▫️ (@howroute) February 6, 2020