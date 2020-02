Šokantna ispovijest pjevačice: Drogirali su me, zarobili i silovali

Pjevačica Dafi, punog imena Ejmi Dafi, koja je na neko vrijeme pauzirala svoju pjevačku karijeru, na Instagramu je napisala da ju je nepoznata osoba drogirala, zarobila i silovala.

"Možete samo zamišljati koliko puta sam pomišljala da ovo napišem. O načinu na koji bih to napisala, kako bih se osjećala nakon toga. Nisam potpuno sigurna zašto je sada pravo vrijeme i zašto se osjećam oslobođeno i uzbuđeno jer progovaram. Ne mogu objasniti. Mnogi od vas su se pitali šta mi se dogodilo, zašto sam nestala. Novinar me kontaktirao, našao je način da dođe do mene i sve sam mu ispričala prošlog ljeta. Bio je ljubazan i bilo je nevjerovatno konačno progovoriti", započela je

"Istina je da sam, i molim vas, vjerujte mi da sam sad dobro i na sigurnom, nekoliko dana silovana, drogirana i držana u zatočeništvu. Naravno da sam preživjela. Oporavak je potrajao. Nema lakšeg načina da se to kaže. Mogu vam reći da sam u posljednjoj deceniji hiljade i hiljade dana posvetila tome da opet osjetim radost u svom srcu, a to osjećam sada", otkrila je.

Dodala je da nije htjela da "svijetu pokazati tugu u očima".

"Pitate se zašto nisam iskoristila svoj glas kako bih izrazila bol koju osjećam? Nisam htjela pokazati svijetu tugu u mojim očima. Pitala sam se kako mogu pjevati iz srca koje je slomljeno. Polako je prestalo biti slomljeno“, dodala je pjevačica, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Naglasila je da će uskoro objaviti intervju, u kojem će odgovoriti na sva pitanja fanova. Zaključila je da je ovo bio jako težak korak za nju te zamolila fanove da ne uznemiravaju njenu porodicu.

Dafin album "Rockferry" iz 2008. godine postigao je svjetski uspjeh te bio najprodavaniji album u Velikoj Britaniji te godine. Osvojila je i tri Brit awardsa, a hitovi "Mercy" i "Warwick Avenue" i danas se vrte na radiostanicama.

Dafi je 2011. najavila da će uzeti pauzu od javnih nastupa, a iste godine je objavila drugi, zasad posljednji album. Tek je 2013. zajedno s brojnim drugim pjevačima nastupila na koncertu u Njujorku u čast Edit Piaf, a 2015. glumila je američku pjevačicu Timi Juru u filmu "Legend" iz 2015. godine u kojemu glumi Tom Hardi. Za taj film snimila je i soundtrack.