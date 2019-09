Snježna oluja zahvatila Montanu, proglašeno vanredno stanje

Oluja je donijela obilan, mokar i težak snijeg, kao i jak vjetar zbog kojeg su zatvoreni putevi. Oluja je obarala drveće i dovela do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Proglašenje vanrednog stanja omogućava državi da mobiliše resurse i pomogne pogođenim područjima.

Great Falls, Montana this morning... photo from Kimberly Miller pic.twitter.com/SbVjEQOeJw

Upozorenja na zimsku oluju objavljena su za dijelove zapadne Montane, sjevernog Ajdaha te sjeveroistočnog Vašingtona. Snijeg se predviđa i za dijelove država Vajoming, Juta, Nevada, Oregon i Kalifornija.

Here’s an update from East Glacier today. That’s a lot of snow! Thanks to Marla Knopfle for sharing. #mtwx pic.twitter.com/otbfsGusgk

