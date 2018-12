Snježna oluja u Americi, troje nestalih VIDEO

Kako javlja ovaj medij, u Sjevernoj Karolini pale su rekordne količine snijega.

"Uslovi su i dalje promjenjivi u dijelovima države budući da pada kombinacija snijega, ledene kiše i kiše", rekao je guverner te države Roj Kuper.

U oluji koja je pogodila jugoistok SAD poginule su najmanje tri osobe, javlja CNN.

Otkazano je preko 500 letova u Sjevernoj Karolini, a oko 144.000 domova ostalo je bez struje.

Video shows conditions and cleanup efforts underway on the runway at Charlotte Douglas International Airport as the southeast was hit with a major snowstorm that claimed two lives and dropped staggering amounts of snow, ice and rain. https://t.co/g12V5hJ8pN pic.twitter.com/Qo68s9RAze

— ABC News (@ABC) December 10, 2018