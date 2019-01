Snježna oluja pogodila Ameriku, pet osoba poginulo FOTO

Kako prenosi Rojters, oluja se kreće ka prestonici Vašington.

Prema prognozi, snježna oluja će pogoditi područje širine 2.900 kilometara, od Kolorada do srednjeg Atlantika.

Slow #STLtraffic and wrecked/abandoned vehicles on Tesson Ferry about 2mi south of St. Anthony's Hospital. Road is a mix of dense slush and slick hard pack. Snow depth is currently around 6.5in with drifts of about 8in @NWSStLouis . #stlwx pic.twitter.com/OMrnI5HLTF

Oluja je u petak pogodila Kanzas i Misuri i širi se na dijelove Ajove, Ilinoisa, Indijane i Ohaja, rekao je meteorolog iz američke meteorološke službe Endrju Orison.

Najmanje pet osoba je poginulo u saobraćajnim nesrećama na putevima u Misuriju i Kanzasu.

Sa međunarodnog aerodroma u Sent Luisu otkazano je na desetine letova.

Obilne snežne padavine očekuju se i u Virdžiniji i Vašingtonu.

One of our biggest, single-day #winterstorms in years! Team effort by #stlairport, #airport and #airline partners crews. All out #huSTLe through night and through this morning to keep airfield safe and operational. @SouthwestAir @Delta @AmericanAir @united#stlouis pic.twitter.com/5PZJlfKW0u

— STL Airport (@flystl) January 12, 2019