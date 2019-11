Snimila svog ubicu, pokazivao joj metak kojim će je usmrtiti

India Maki upucana je i ubijena samo dan nakon što je proslavila svoj 20. rođendan. Njen dečko, 18-godišnji Kevin Dikson, uhapšen je i optužen za ubistvo prvog stepena i skriveno nošenje vatrenog oružja.

Uhapšena je i njegova majka i optužena za učestvovanje u ubistvu jer je navodno pomogla sinu da se riješi oružja, piše "ABC News".

Maki je ubijena u utorak oko 17.30 sati po lokalnom vremenu u predgrađu Detroita. Prema informacijama policijske stanice, upucana je tokom svađe dok su ona i Dikson sjedili u kombiju parkiranom ispred Diksonove kuće.

Žrtva je tom prilikom izvadila telefon i počela da snima Diksona koji je sjedio na suvozačevom mjestu s pištoljem u krilu. Snimila je i kako joj pokazuje metak kojim će je upucati.

"Misliš da se samo zezam, ha?", čuje se kako govori Dikson u videu koji je objavilo tužilaštvo, prenosi "Index.hr".

Na snimku se vidi kako briše otiske prstiju sa metka i stavlja ga u pištolj.

Tužilac Erik Smit rekao je na preliminarnom saslušanju da je Dikson ubrzo nakon toga ispunio svoju prijetnju te ubio Indiju Maki.

"Policija je uhitila Diksona, a on je navodno koristio mobilni telefon žrtve kako bi nazvao majku i zamolio je da mu pomogne da se riješi oružja", rekao je Smit.

Kada se Dikson pojavio na sudu, zatražio je od sudija da ga pusti na slobodu jer upravo počinje raditi na novom poslu. Sudijaje odbio njegov zahtjev i odredio mu pritvor bez mogućnosti kaucije.

