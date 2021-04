Snimci obilaze svijet, 2.000 ljudi u žestokim sukobima sa policijom

Policija je intervenisala sinoć u parku Boa de la Kambr, u južnom dijelu grada, rekao je policijski portparol.

Oko 2.000 ljudi pojavilo se pred kraj toplog i sunčanog dana da prisustvuje "La Bum" (zabavi) u parku, saopštila je lokalna policija, iako su organizatori danima ranije otkrili da je njihov poziv na društvenim mrežama bio šala.

Brussels police used water cannons and pepper spray to disperse a large crowd that had gathered in a park for a hoax April Fool’s Day music festival, defying Covid-19 restrictions. https://t.co/1Y1spVLhtq pic.twitter.com/viHvBifHpP

— The New York Times (@nytimes) April 3, 2021