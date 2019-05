Snimao BANJALUČANINA koji gine i prošao BEZ KAZNE, u NJEMAČKOJ bi prošao drugačije

"Želite da vidite mrtve ljude. Dođite! Eno ga, tamo leži! Želite da ga pogledate? Ako želite, možete da ga pozdravite. Ne želite!? Zašto onda fotografišete? Sad ćete da platite 128,5 evra zbog fotografisanja saobraćajne nesreće! Sram vas bilo!" bjesneo je policajac jednom vozaču.

"Hoćete da Vam oduzmem taj mobilni? Sklonite mobilni. Jeste li me razumjeli" vikao je policajac vozaču kamiona, koji je sedio za volanom i pokušao da snimi nesreću.

'Do you want to see the dead people? Come with me.'

A German police officer is being called a hero for shaming drivers who filmed the scene of a fatal Autobahn crash. pic.twitter.com/iTc6OFOhxD

