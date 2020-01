Snimak pedofila koji je pratio djevojčicu od škole do zgrade: Djevojčica (9) je uspjela da ga nadmudri

Uznemirujući snimak iz Rusije koji pokazuje muškarca koji prati djevojčicu u zgradu nakon što ju je navodno uhodio iz škole, zaprepastio je Rusiju. Pukom srećom, djevojčica je uspjela da nadmudri muškarca i dođe do svog oca prije nego ju je muškarac dohvatio.

Djevojčica, devetogodišnja Varvara iz grada Stupina koji se nalazi blizu Moskve, vraćala se kući iz škole kada je visoki muškarac počeo da je prati. Kako prikazuju snimci sa nadzornih kamera, dok djevojčica čeka ispred ulaza u zgradu da joj se otvore vrata, sumnjivi čovjek čeka na pločniku i zatim ulazi za njom.

Međutim, djevojčica je posumnjala da nešto nije u redu i odlučila da prevari muškarca sakrivši se u hodniku do lifta prije nego je napustila zgradu.

U međuvremenu, muškarac dolazi do lifta i dok se pretvara da čeka gleda uokolo gdje je djevojčica. Kad je shvatio da je nema, odustaje od svoje namjere i kreće prema izlazu dok djevojčica ponovo ulazi u zgradu sa drugim muškarcem za kojeg se kasnije ispostavilo da je njen otac.

Slučajno nabasala na oca ispred zgrade

- Pratio ju je od škole do naše zgrade. Dok je bila u prodavnici, čekao ju je ispred i zapalio cigaretu - kazala je Olga, majka djevojčice. Dodala je kako njena kćerka nije imala mobilni sa sobom, a da je sasvim slučajno nabasala na oca izvan zgrade.

- To je bila čista sreća, jer on gotovo nikad ne dolazi kući u to vrijeme. Varvara je rekla da je bila jako uplašena - rekla je majka i dodala kako je uspjela da nadmudri muškarca čistom intuicijom.

Prema lokalnim medijima, muškarac je pacijent obližnje psihijatrijske ustanove i policija ga je uhapsila.