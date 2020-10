Snimak napad na most: Dok se auto približava projektil pada ispred njega

Na internetu se sada pojavio snimak sa kamera za nadzor na kojima se vidi trenutak napada na most koji povezuje Jermeniju i Karabah preko rijeke Akar.

Situacija u Nagorno-Karabahu eskalirala je u nedjelju, a i Jermenija i Azerbejdžan ne prestaju da se međusobno optužuju za iniciranje sukoba.

#VIDEO: Footage from surveillance camera showing Azerbaijani artillery strike on the bridge linking #Armenia and #Karabakh at Hakari river #ArmeniaVSAzerbaijan pic.twitter.com/tCLpIsx3vN

