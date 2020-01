Snimak nakon raketnog napada: Nekoliko povrijeđenih u blizini ambasade SAD

Prema prvim informacijama s terena, posljedice eksplozije nakon što je ispaljena raketa “Kaćuša” u “Zelenoj zoni” su i nekoliko oštećenih vozila.

Kako javlja AFP, na Zelenu zonu u Bagdadu su ispaljene dvije rakete. Takođe, reporteri javljaju da je pogođena i baza gdje se nalaze američke trupe 80 kilometara sjeverno od Bagdada.

Takođe, jedna raketa je pala i unutar zračne baze “Balad”, koju koriste američke trupe 80 kilometara sjeverno od Bagdada. Prema prvim nezvaničnim informacijama povrijeđeno je pet osoba.

Ovaj incident desio se nakon niza najava vrha Irana da Amerika može očekivati odmazdu zbog ubistva generala Sulejmanija, koje je naredio predsjednik SAD Donald Tramp.

3 #Iraqi civilians have been seriously wounded by rocket attack targeted civilian neighborhood (jadiriyah) , #US embassy and presidential compound in #Baghdad’s green zone. pic.twitter.com/jhUiPzuLDF

— Blesa Shaways (@Bilesa_Shaweys) January 4, 2020