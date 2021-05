Snimak koji pokazuje sav užas sukoba u Izraelu: Otac pokušava da spasi tek rođenu bebu od raketa

Danas je šesti dan od kako su eskalirali sukobi između Izraela i Palestine. U raketnim napadima sa obje strane nastradali su i civili. Sirene koje upozoravaju na moguće napade čuju se svakodnevno, a ljudi neprestano strahuju za svoje, ali i živote svojih najbližih. Jedan snimak oca koji u naručju drži svog tek rođenog sina obišao je svijet.

Na snimku koji su objavile Izraelske vojne snage vidi se otac koji se zajedno sa svojim tek rođenim sinom krije bježeći od raketa. Otac se neposredno prije napada vozio kolima zajedno sa svojom bebom, kada su odjednom počeli da se čuju zvuci ispaljenih raketa. Oni su se bježeći od raketa sakrili između dvije trake na putu.

Muškarac je sve vrijeme držao sina u naručju, štiteći ga svojim tijelom od potencijalnih udara, a beba je bila potpuno mirna u očevom naručju.

Put yourself in this father's shoes.

You're driving with your newborn baby. Suddenly, you find yourself under rocket fire.

As rockets explode, your only thought is: keep your baby safe.

The IDF will continue to fight against Hamas to protect Israeli civilians. pic.twitter.com/ctBA0T0y0a

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

U komentarima su mnogi bili iznenađeni hrabrošću oca, ali su podsjetili da se ovakve stvari dešavaju nedužnim građanima sa obje strane sukoba i pozvali su vlasti obje zemlje da prekinu sa sukobima.