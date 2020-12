Snimak hapšenja osumnjičenog za masakr u Njemačkoj?

Nemačka javnost u stanju je šoka poslije vijesti da je najmanje dvoje ljudi poginulo, a 10 osoba povrijeđeno kada se vozač terenskog vozila zaletio u pješake u njemačkom gradu Trir.

Kako je saopštila lokalna policija, pripadnici organa reda uhapsili su osumnjičenog za napad i tom prilikom zaplijenili vozilo marke "Range Rover".

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kome se navodno vidi trenutak kako policajci odvode osumnjičenog i unose ga u zgradu.

#trier suspect taken in to custody. pic.twitter.com/C80LGcc6T7

Prethodno se pojavio snimak na kojem se vidi kako je navodni osumnjičeni oboren na zemlju kraj vozila kojim je gazio ljude. Kraj njega je klečao policajc i još dvoje ljude za koje se ne zna da li su građani ili policajci u civilu.

At least two people were killed and several others injured when they were hit by a car in a pedestrian area of the western German city of #Trier, police said pic.twitter.com/6Ye3JfuCa1

— NewsBlog | breaking (@NBbreaking) December 1, 2020

Policija je apelovala na građane da izbjegavaju centar grada, koji se nalazi pod blokadom policije. Prema navodima svjetskih medija, helikopteri nadlijeću nad gradom.