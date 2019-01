Snijeg zatvorio puteve, škole, aerodrome FOTO VIDEO

Na snazi su žuti meteo-alarmi u većini Britanije zbog snijega i leda, a za sutra je najavljena temperatura od oko minus 10 stepeni Celzijusovih.

Aerodrom u Mančesteru jutros je zatvoren dok radnici očajnički pokušavaju da očiste piste, a putnici se žale na haotično stanje nakon što su mnogi ostali blokirani u avionima.

Neke letjelice su preusmjerene na druge destinacije, piše "Dejli mejl".

Best way to get around in Manchester this morning #uksnow pic.twitter.com/i7iD90oJOA

— gabrielle (@gabisanderson) January 30, 2019