Snažna oluja pogodila Australiju, zemlja ne upija vodu

Iako bi oluje mogle donijeti toliko potrebnu pomoć vatrogascima koji se bore protiv nekih od najgorih požara u istoriji Australije, meteorolozi kažu da još uvijek nije sigurno da će kiša pasti tamo gdje je najpotrebnija i da li će je biti dovoljno.

Do sada nije bilo dovoljno kiše da ugasi požare, prenosi Si-En-En i prenosi zabrinutost zvaničnika da bi obilna kiša mogla da dovede do poplava jer voda bukvalno klizi sa sasušene zemlje.

Takođe, požari su uništili i veliki dio vegetacije koja bi mogla da apsorbuje padavine.

Služba za vanredne situacije države Viktorija objavila je na Fejsbuku nekoliko slika na kojima se vidi šteta od oluje, uključujući rupu duboku četiri metra koja se otvorila pored puta.

U dijelovima Melburna palo je čak 77 milimetara kiše, uzrokujući poplavu i određenu štetu, saopštile su lokalne vlasti.

Vatrogasna služba Novog Јužnog Velsa saopštila je na Tviteru da "iako ova kiša neće ugasiti sve požare, sigurno pomaže njihovom obuzdavanju".

Victoria is being lashed by heavy rain and hail as massive storms sweep across the state. Latest pictures, warnings and details in #7NEWS at 6pm. pic.twitter.com/PtCHBDwtXb

Si-En-En izvještava da kiša nije pala u svim dijelovima koji su zahvaćeni požarima, ali i da je u Novom Јužnom Velsu više od 10.000 kuća i firmi ostalo bez struje zbog nevremena.

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K

— NSW RFS (@NSWRFS) January 16, 2020