Snažna eksplozija u hemijskom parku, najmanje 47 poginulih

U toku je misija spasavanja, saopštili su nadležni organi u gradu Jančeng u pokrajini Đijangsu.

Detonacija se dogodila oko 14.00 časova po lokalnom vremenu u okrugu Sijangšui, a na lice mjesta stigli su vatrogasci i pripadnici ostalih službi za hitne intervencije.

A #chemicalplant in Yancheng, East China's Jiangsu Province exploded around 2pm Thursday afternoon. No casualty was reported as of press time.

Državni mediji javili su da vlasti provode istragu o uzroku eksplozije.

Video-snimci i fotografije na društvenim medijima prikazuju vatru i razbijene prozore na okolnim zgradama.

The #China #chemicalplant explosion in #Yancheng was so powerful that it apparently triggered a small earthquake, knocked down several factory buildings and shattered the windows of homes a few kilometres away.

