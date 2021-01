Snažna eksplozija u centru Madrida, najmanje dvije osobe poginule

Na fotografijama i snimcima koje su se pojavile na društvenim mrežama vide se uništeni automobili i dim koji kulja iz zgrade.

Eksplozija je raznijela tri sprata zgrade u središtu Madrida, u Ulici Toledo. Eksplozija se dogodila nedaleko od turističke atrakcije Puerta de Toledo, poznatih gradskih vrata. Kako javlja El Pais, eksplozija je uništila gornji dio zgrade u blizini doma za starije i jedne škole. U domu za starije niko nije povrijeđen, potvrdio je portparol doma.

Stanari obližnjih zgrada se evakuišu. El Pais je potvrdio da je u eksploziji poginulo najmanje dvoje ljudi. Ekipe Hitne službe zbrinjavaj povrijeđene.

Gradonačelnik Madrida, Jose Luis Martinez Almedia, stigao je na lice mjesta i dao izjavu za medije.

"Čini se da je došlo do eksplozije plina u stambenoj zgradi. Preminulo je najmanje dvoje ljudi", rekao je.

