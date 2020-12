Snažan zemljotres pogodio Peru

Američki institut za geološka istraživanja (USGS) saopštio je da je potres bio jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali.

U saopštenju USGS navodi da je epicentar zemljotresa bio na oko šest kilometara istočno od grada Kekenja, na dubini od 83,2 kilometra.

"Sputnjik" je prenio da je zemljotres nanio materijalnu štetu, ali da nema izvještaja o tome da je bilo ko povrijeđen.

Brahhhh. My mom sent me a pic of a earthquake in Peru....pretty big one she said. I didn't think they would do things like this pic.twitter.com/wLf8d0iNXD

— Sensei (@Dub_Flo93) December 16, 2020